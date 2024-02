Sanremo – Gli agricoltori non saliranno sul palco del Teatro Ariston e Amadeus che li aveva invitati leggerà semplicemente un loro comunicato. Contrordine tra le polemiche e la delusione degli agricoltori per l’invito del presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo e l’annunciata “protesta dei trattori” non sarà ospitata all’interno del Teatro ma resterà relegata ad uno spazio che verrà determinato dall’organizzazione del festival.

Sta suscitano molta delusione e molte polemiche, specie sui canali social dove da giorni si susseguono i video dei trattori della protesta contadina, la proposta arrivata agli organizzatori delle proteste circa la possibilità di essere ospiti a Sanremo ma solo con una comunicazione letta da Amadeus nel corso della trasmissione.

A più riprese, infatti, Amadeus aveva precisato che il palco era a disposizione e che attendeva un cenno per organizzare ma quando la mucca Ercolina è arrivata nella città dei Fiori si è reso evidente che la protesta non avrebbe trovato quell’accoglienza che era stata annunciata.

La mucca, infatti, è arrivata vicino al teatro Ariston scortata dagli allevatori che si uniscono alla battaglia dei contadini ma quando si è trattato di accedere al tempio della musica italiana la risposta è diventata negativa.

Ora fervono le trattative tra agricoltori, forze dell’ordine e organizzatori del festival per trovare “la quadra”.

Difficilmente, però, a meno di colpi di scena, sul palco potranno salire i rappresentanti della protesta.