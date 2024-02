Genova – Mancano pochi giorni al termine dei due bandi diffusi dal Comune di Genova per cercare due super esperti di Arte, Cultura e Comunicazione che verranno pagati ben 150mila euro (cadauno) con una consulenza per ideare, progettare e comunicare eventi culturali per la promozione della città.

Super esperti che dovranno dimostrare una lunga esperienza nel settore ma potrebbero non essere laureati.

Nel primo caso si tratta di un avviso pubblico per la selezione per il conferimento di 1 incarico esterno per attività di studio e consulenza finalizzate all’ideazione, progettazione, comunicazione e realizzazione di eventi culturali integrati al Piano Strategico della Cultura 2023-2026

L’incarico esterno verrà affidato ad una persona che dovrà occuparsi della ideazione, della progettazione, comunicazione e realizzazione di eventi culturali integrati al piano strategico della Cultura 2023-2026negli ambiti dell’Arte Contemporanea, visuale e immateriale che coinvolga i settori culturali afferibili alla Street-Art, al Cinema e comunque caratterizzati da elevata interdisciplinarietà quali in particolare la Robotica, l’Architettura e il Design

Il bando scade il 23 febbraio e il bando si trova qui

Il vincitore del bando riceverà un compenso – in considerazione dell’elevata professionalità

richiesta, pur senza aver conseguito una Laurea o Master di specializzazione di Euro 150.000,00, oltre a oneri previdenziali e IVA.

Nel secondo caso è indetta una selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per l’espletamento di attività di studio e consulenza finalizzate alla realizzazione di pubblicazioni storico-bibliografiche, curatela scientifica e attività di divulgazione di grandi mostre ed eventi culturali integrati nel Piano Strategico della Cultura 2023-2026, per la creazione di networking e progetti di rete negli ambiti della valorizzazione culturale di Genova dal Seicento alla contemporaneità, con particolare riferimento alla pittura genovese.

L’attività richiesta consisterà in attività di studio, da concludersi con relazioni scritte, sulle seguenti materie, nell’ambito della disciplina oggetto dell’incarico:

• ideazione, progettazione e realizzazione strategica/operativa del palinsesto e delle iniziative ed eventi per l’attuazione del Piano Strategico della Cultura 2023-2026;

• realizzazione di attività promozionali sul territorio cittadino, nazionale ed internazionale, relative agli eventi ideati, progettati e realizzati per la valorizzazione del patrimonio culturale artistico genovese;

• costruzione di una rete di collaborazione tra le realtà culturali operanti nel territorio comunale e creazione di sinergie con gli stakeholder del Comune di Genova;

• elaborazione di un sistema di misurazione dei risultati attraverso l’individuazione di indicatori di performance e di impatto, Key Performance Indicators (KPIs), che possano misurare e monitorare il percorso, individuando eventuali correzioni di rotta per il raggiungimento dei target;

• tecniche di ricerca sponsor e attività di fundraising per supportare economicamente e attuare le attività artistico-culturali.

Sarà inoltre oggetto dell’incarico l’attività consulenziale, consistente nella predisposizione di pareri in ordine alla realizzazione delle seguenti attività, cui è finalizzato l’incarico:

• realizzazione degli obiettivi del Piano Strategico della Cultura 2023-2026 negli ambiti specifici afferenti alla consulenza specialistica;

• realizzazione di un Piano di comunicazione per promuovere gli eventi culturali, con particolare attenzione agli aspetti divulgativi e ai social media, in coordinamento con le strategie comunicative dell’Ente; Comune di Genova | Direzione di Area Politiche Culturali

• analisi e valutazione tecnico-scientifica delle proposte di iniziative culturali che pervengono dagli stakeholders al fine di contribuire all’implementazione delle Strategie culturali dell’Ente.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

a) non aver subito condanne per reati che impediscono l’accesso al rapporto di pubblico impiego, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;

b) comprovata esperienza lavorativa di almeno 36 mesi in ambito di promozione culturale, storica e artistica di mostre ed eventi culturali.

Anche in questo caso il compenso per l’attività svolta viene determinato, in considerazione dell’elevata professionalità richiesta (pur senza necessità di laurea o master di specializzazione, è fissato in Euro 150.000,00, oltre a oneri previdenziali e IVA.

Tutte le informazioni per presentare la domanda si trovano qui