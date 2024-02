Genova – Porticciolo di Nervi pieno di alghe. Nascono ancora polemiche per il progetto che ha distrutto la piscina per fare questo approdo che si riempie di alghe ad ogni mareggiata.

Le alghe vanno smaltite in speciali ditte che fanno pagare cifre piuttosto salate. I residenti del porticciolo non riescono a sapere quanto spende il comune per questo servizio che spesso viene chiamato.