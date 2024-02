Il campo di alta pressione anticiclonica continua ad estendersi sul Mediterraneo offrendo protezione al nord Italia e alla Liguria dal passaggio di nuove perturbazioni. Prosegue quidi la fase di tempo stabile con temperature al di sopra della media del periodo.

Queste, ne dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 15 Febbraio 2024

Al mattino nubi basse sul Mar Ligure che lambiranno diffusamente le coste, condizioni di cielo velato nell’interno.

Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, con velature più spesse nell’interno centro-occidentale.

Venti a regime di brezza in prevalenza dai quadranti settentrionali

Mare poco mosso

Temperature in generale aumento le minime, in diminuzione le massime sul centro-ponente.

Sulla costa temperature minime tra +7/+12°C – Max: +11/+13°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+7°C – Max: +8/+14°C