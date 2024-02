Genova – Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine dopo la denuncia da parte di una donna di 38 anni che sarebbe stata vittima di violenza sessuale mentre stava facendo jogging tra Voltri e Arenzano, all’altezza di Villa Azzurra.

La donna sarebbe stata bloccata da un uomo, di età intorno ai 30 anni, che l’avrebbe baciata, palpeggiata e poi spinta a terra. Soltanto le grida della donna, che è riuscita così ad attirare l’attenzione di altre persone presenti a poca distanza, sono riuscite a mettere in fuga l’aggressore.

La vittima, sotto choc, è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Sono state avviate le ricerche per risalire all’identità dell’aggressore. In tal senso, potrebbero essere visionate le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.