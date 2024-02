Il campo di alta pressione ancora ben saldo sul Mediterraneo non impedisce il passaggio, sulla Liguria, di correnti umide che accompagneranno nuvole alternate a schiarite ed ampi spazi di cielo sereno. Il passaggio delle nuvole non dovrebbe essere accompagnato da precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 17 Febbraio 2024

Un po’ di nuvolosità medio-alta al mattino, in via di attenuazione.

Nel pomeriggio in genere soleggiato o con nubi alte senza conseguenze.

Venti deboli variabili, tendenti a divenire settentrionali in serata

Mare poco mosso

Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento le massime

Sulla costa temperature minime tra +9/+12°C e massime tra +14/+17°C

Nell’interno temperature minime tra +1/+7°C e massime tra +11/+14°C