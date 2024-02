Lavagna (Genova) – Sono momenti di traffico intenso quelli che si stanno vivendo lungo la rete autostradale ligure, in particolar modo sulla A12 nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante.

Un veicolo sarebbe rimasto in avaria nei pressi di una zona con dei cantieri, mandando di fatto in tilt il traffico. Si segnalano 4 km di code in direzione levante e altri 2 km in direzione ponente.

Inoltre, code anche in A10 tra Varazze e Celle Ligure per un incidente e in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa dei lavori sulla carreggiata.