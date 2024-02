Genova – Ennesima mattinata di disagi per automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio percorrendo il nodo autostradale ligure e, in particolare, quello genovese. Un veicolo in avaria ha causato code e rallentamenti nei pressi del casello di ingresso a Genova Est, sia per coloro che procedono verso il capoluogo sia per chi prosegue verso Nervi. Sempre in A12, 3km di coda tra Recco e Nervi per lavori.

Lungo l’autostrada A7 Genova-Milano sono 2 i km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa dei restringimenti di carreggiata.

Infine, sulla A26 tra Masone e Ovada in direzione nord, i lavori sono la causa del chilometro di coda al momento registrato.