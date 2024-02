Genova – Un’indagine approfondita per identificare e punire la persona che avrebbe colpito con una freccia un cinghiale che si aggira ferito nella zona di Bavari ormai da giorni.

In data odierna l’associazione GAIA Animali e Ambiente ha inviato una richiesta di intervento al Comando Regionale Carabinieri Forestale “Liguria” in merito all’avvistamento, da parte di cittadini, di un cinghiale che si aggirerebbe ferito con una freccia, o dardo, conficcato sul corpo in zona Bavari, altre fonti dirette indicano zona Sant’Eusebio, comunque si tratta di alta Val Bisagno.

La delegazione genovese di GAIA chiede che si avviino accertamenti tesi a verificare se trattasi di un episodi di caccia illecita e per questo sanzionabile penalmente, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia (Legge nazionale n.157 del 11/02/1992 e regionale n. 29 del 01/07/1994), cercando altresì di individuare il responsabile e di ritrovare l’animale ferito, probabilmente agonizzante.

Purtroppo si ripetono atti di violenza verso gli animali selvatici anche dopo la chiusura della stagione venatoria, per questo vengono segnalati al Carabinieri Forestali anche altri episodi giunti all’associazione riferiti alle stesse zone.