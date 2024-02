Recco – Un incontro pubblico per informare sulla Raccolta differenziata e per rispondere alle domande dei Cittadini. L’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 17 in Sala Polivalente

Un incontro sulla raccolta differenziata, per parlare del tema e confrontarsi con la popolazione, è promosso dall’amministrazione comunale di Recco, in collaborazione con AMIU, con l’obiettivo di sensibilizzare sul corretto conferimento dei rifiuti per migliorare la differenziata e, soprattutto, la sua qualità. Allo stesso tempo, la formula dell’incontro pubblico con i cittadini consente anche al Comune, e all’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana, di raccogliere indicazioni, difficoltà e suggerimenti. L’appuntamento è per venerdì 23 febbraio alle ore 17, presso la Sala Polivalente di via Ippolito d’Aste. Lo slogan “Amiu tra la gente” esprime la volontà di coinvolgere i cittadini per migliorare la gestione dei rifiuti urbani nel Comune. All’incontro interverranno i funzionari di Amiu e il responsabile dell’ufficio ambiente del Comune. “L’incontro costituisce l’opportunità di confronto con la cittadinanza sulla necessità di migliorare la gestione dei rifiuti urbani nel Comune, in un’ottica principalmente di riduzione, ma anche di maggiore conoscenza e informazione sulla corretta raccolta differenziata. Un gesto semplice ma importante per ridurre l’impatto dei rifiuti” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.