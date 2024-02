Genova – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro le auto parcheggiate. E’ successo nella notte in via Almeria, nel quartiere di Castelletto.

Intorno alle 4 il giovane alla guida del veicolo ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed ha colpito con violenza alcune auto posteggiate.

I residenti della zona, sentendo il forte rumore, hanno chiamato i soccorsi e l’ambulanza del 118 ha medicato il giovane per poi trasferirlo in codice giallo in ospedale.

La polizia locale sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non risultano altri mezzi coinvolti.