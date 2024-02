La perturbazione che ha interessato in questi ultimi due giorni la Liguria si sposta verso il Sud Italia lasciando spazio ad un lento ma inesorabile miglioramento delle condizioni meteo.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 28 Febbraio 2024

Fino al mattino il cielo sarà ancora nuvoloso o molto nuvoloso ovunque con ancora deboli precipitazioni sparse. Possibili nevicate deboli su Alpi Liguri.

A partire dalle ore centrali assisteremo a delle schiarite che via via si faranno sempre più importanti soprattutto lato costa, mentre sull’Appennino saranno presenti ancora annuvolamenti.

Venti con rinforzi dei venti settentrionali su tutta la regione, con raffiche fino a burrasca verso sera su Genovese di Ponente e Savonese e fino a burrasca forte sul Tigullio.

Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo

Temperature minime stazionarie. Massime in aumento sulla costa

Costa: Min: +5/+9°C – Max: +11/+15°C

Interno: Min: +0/+4°C – Max: +5°C/+9°C