Genova – I Bagni Monumento di Quarto riaprono per la prossima stagione balneare. Finisce quindi l’attesa, durata ben 6 anni, tra cause, ricorsi e lavori di ripristino e manutenzione.

La struttura era infatti caduta in completo abbandono dopo una complessa vicenda giudiziario-amministrativa legata alla concessione.

Ora la società Bolero, concessionaria dello stabilimento balneare, ha annunciato la riapertura ufficiale per aprile, con la parte della ristorazione e terrazza.

Spiaggia, cabine e servizi balneari partiranno invece a metà maggio come per il resto degli stabilimenti balneari genovesi e non solo.

Riapre dunque uno degli stabilimenti balneari del levante genovese e termina una lunga vicenda che ha tenuto chiusa una bella struttura per diversi anni