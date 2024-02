Serra Riccò (Genova) – Ha posizionato delle grosse pietre in mezzo alla strada causando un incidente e il giorno successivo ha chiamato le forze dell’ordine per segnalare un incidente che non esisteva. Un genovese 50enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato e sottoposto a libertà vigilata con l’obbligo di sottoporsi a cure mediche specialistiche dopo essere stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di servizio pubblico e procurato allarme.

L’uomo il 6 febbraio, con l’intento di creare un pericolo alla circolazione stradale, ha posizionato alcune grosse pietra sulla strada causando un incidente nel quale è rimasto ferito un 56enne della zona che ha dovuto riparare l’auto danneggiata.

Il giorno successivo, il 7 febbraio l’uomo ha chiamato il numero di emergenza 112 chiedendo l’intervento per un incidente stradale con feriti, spiegando che lo stesso era avvenuto in una via del comune di Sant’Olcese. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che, però, non hanno trovato traccia dell’incidente.