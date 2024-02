Ventimiglia (Imperia) – E’ stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la pensionata ultra-novantenne caduta questa mattina da un balcone di una casa in località Porra, frazione del comune di Ventimiglia.

La donna è precipitata per alcuni metri finendo in un canale che corre vicino all’abitazione dove vive la pensionata.

Un malore o un passo falso potrebbe aver causato la caduta anche se, al momento, non viene escluso neppure un gesto intenzionale.

La donna è stata soccorsa e poi trasferita in gravissime condizioni all’ospedale mentre le forze dell’ordine intervenute cercano di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di capire se la donna fosse da sola in casa o se avesse una persona che doveva badare a lei.

Per velocizzare le operazioni di trasporto è stato chiamato l’elicottero del 118