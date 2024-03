Una nuova forte perturbazione si avvicina velocemente alla Liguria e domenica porterà piogge intense e venti molto forti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 2 Marzo 2024

Sino alla prima mattinata residui rovesci sullo Spezzino e le aree interne del levante. Tempo maggiormente variabile altrove con spazio anche per schiarite.

Nel primo pomeriggio condizioni di variabilità con schiarite e qualche piovasco sparso; tendenza a peggioramento in serata sul settore centro-occidentale con rovesci in intensificazione nella successiva notte.

Venti meridionali in progressivo rinforzo fino a forti in serata.

Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in rapido aumento.

Temperature stazionarie le minime, in lieve aumento le massime

Sulla costa temperature minime tra +10/+13°C e massime tra +14/+17°C

Nell’interno temperature minime tra +1/+6°C e massime tra +8°C/+12°C