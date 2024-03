Genova – Sei pani da un chilo ciascuno di hashish e prodotti a base di THC, il principio attivo della cannabis che provoca lo “sballo”. Erano nascosti in un pacco postale in transito per l’aeroporto di Genove e diretto a Potenza dopo essere stato spedito in Spagna. Ad accorgersi del contenuto “anomalo” del pacco gli agenti della Guardia di Finanza che sorvegliano gli uffici postali presso l’aeroporto di Genova che hanno subito fatto scattare l’allarme e denunciato il fatto alle autorità. Il giudice incaricato, però, ha preferito disporre che il pacco proseguisse il suo percorso per individuare il destinatario.

Il ragazzo, un 21enne lucano, ha ritirato il pacco ed è stato subito fermato.

Il contenuto, del valore di circa 200mila euro, è stato sequestrato ed ora il giovane rischia un processo per traffico internazionale. Sulle etichette era indicato un nominativo inesistente ed è quindi la spedizione è ancora più sospetta e difficilmente si può pensare ad uno scherzo.