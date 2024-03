Genova – La seconda rapina nel giro di poche settimane si è verificata all’interno del Carrefour di via Bixio nel quartiere genovese di Carignano. Se i responsabili di quella accaduta a febbraio sono stati rintracciati pochi giorni dopo, adesso sono in corso le indagini per risalire all’autore dell’ultimo fatto.

Secondo quanto emerso, un uomo sarebbe entrato all’interno dell’esercizio commerciale e, armato di cacciavite, avrebbe minacciato i presenti, facendosi consegnare il contenuto della cassa.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. In queste ore sono state visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire all’identità del malvivente e rintracciarlo.