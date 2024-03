Genova – Arpal ha sospeso i rilievi della qualità dell’aria nella zona della Cava Cavalletti a causa di un cantiere e slittano quindi le risposte chieste dai cittadini sulle possibili emissioni di sostanze inquinanti con i fumi che si vedono alzare in determinati giorni. Sostanze che, secondo alcuni comitati di residenti, lascerebbero depositare sostanze che sporcano i davanzali e i panni stesi.

“A causa della presenza di un cantiere attaccato alla postazione di monitoraggio di Ponte Fleming, in Val Bisagno a Genova – scrive Arpal sulla sua pagina Facebook – in attesa che il Comune di Genova fornisca le informazioni necessarie in merito all’attività prevista, ARPAL ha sospeso nei giorni scorsi il monitoraggio in continuo delle polveri sottili e le altre misurazioni effettuate dalla strumentazione automatica presente sul laboratorio mobile

I risultati, infatti, potrebbero essere falsati dalle attività del cantiere, e le polveri grossolane, verosimilmente prodotte così vicino alla strumentazione, rischierebbero di danneggiarne alcune parti.

Proseguono invece le attività previste in zona relative al monitoraggio con i deposimetri presso ponte Cavalletti, il Municipio e il cimitero e iniziano le analisi sui filtri dei vento-selettivi, che hanno richiesto più tempo del previsto per la loro messa a punto”.