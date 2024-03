Liguria – Ancora instabilità sulla Liguria con l’arrivo di correnti fredde e umide dal nord Europa.

Ecco le previsioni meteo di Arpal per oggi e per i prossimi giorni:

Oggi, martedì 5 marzo:

Condizioni di spiccata instabilità tra pomeriggio e notte con precipitazioni a carattere temporalesco e bassa probabilità di fenomeni forti anche associati a grandine o neve tonda in spostamento da ovest a est; deboli nevicate oltre 600 m su interno di B e parte orientale di D. Venti forti da nord, nordovest in ingresso in tarda serata con raffiche fino a 60/70 km/h su B, D e parte orientale di A; venti localmente forti da ovest su costa occidentale di A nel pomeriggio-sera. Mare localmente agitato su C in serata per onda lunga di libeccio.

Domani mercoledì 6 marzo:

Nelle prime ore della notte ancora possibili fenomeni temporaleschi fino a moderati su C anche associati a grandine o neve tonda. Deboli nevicate oltre i 600 m su zone non critiche di E tra notte e mattino. Nella notte ancora venti localmente forti da nord, nordovest su B, C ed E, in parziale attenuazione in mattinata. Mare localmente agitato su C nella notte per onda lunga di libeccio, in calo a molto mosso nel corso della mattinata.

La temperatura minima di oggi -2.9 gradi a Ventimiglia; alle ore 11.20 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 18.1 a Dolcedo.