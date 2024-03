Genova – Un grave incidente domestico si è verificato all’interno di un’abitazione situata sulle alture di Voltri, dove una donna di circa 60 anni sarebbe rimasta ustionata da una fiammata avvenuta dopo l’utilizzo dell’alcol.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è giunto anche l’elicottero, ma la 60enne è stata trasportata all’ospedale di Villa Scassi dall’ambulanza.

Le sue condizioni sono apparse serie fin da subito, con ustioni presenti in gran parte del corpo. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la donna stesse accendendo la stufa di casa.