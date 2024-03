La Liguria continua ad essere interessata da correnti di origine atlantica che portano ancora una spiccata instabilità e dinamicità meteorologica per tutta la settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore

Mercoledì 6 Marzo 2024

Il transito di una goccia fredda porterà diffusa instabilità sulla Liguria.

Al mattino rovesci e temporali a macchia di leopardo più probabili tra Savonese, Genovesato, Tigullio e relativo entroterra, non si escludono grandinate di piccole dimensioni. Fenomeni più deboli e sporadici su Imperiese e Spezzino.

Nella prima metà del pomeriggio ancora instabilità, specie nell’entroterra del Ponente e del Centro-Levante con locali sconfinamenti costieri.

Netto miglioramento con ampie schiarite ovunque entro sera.

Neve o graupel fino a quote collinari.

Venti settentrionali ma deboli o al massimo moderati, forte Libeccio al mattino in zona Capo Corso.

Mare molto mosso per onda lunga da Sud-Ovest in calo a mosso in giornata.

Temperature in leggero calo.

Costa: Min: +6/+10°C – Max: +10/+14°C

Interno: Min: 0/+4°C – Max: +5°C/+11°C