Vado Ligure – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, in frazione Sant’Ermete, nel comune di Vado Ligure, per l’incendio divampato sul tetto di una abitazione.

Intorno alle 22 la famiglia che abita nella costruzione ha sentito un forte odore di bruciato ed ha chiamato i vigili del fuoco.

Al loro arrivo il tetto era in fiamme e dopo aver evacuato l’abitazione i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento durate a lungo.

Secondo le prime informazioni il rogo sarebbe scaturito per il surriscaldamento della canna fumaria ma saranno gli accertamenti a stabilire con certezza cosa sia successo nella casa.

Molti i danni ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato nell’incendio