Genova – Ascensori per disabili appena inaugurati e già fermi alla stazione di Voltri e divampano le proteste anche da parte di mamme con passeggini e persone anziane con difficoltà motorie.

Il nuovissimo impianto è stato inaugurato di recente e permette – pur con qualche difficoltà – il passaggio da un binario all’altro della stazione attraverso due ascensori che permettono l’accesso ad una rampa sopraelevata. Gli ascensori, però, dopo qualche giorno di funzionamento, hanno iniziato a mostrare qualche problema e, da giorni, sono fermi per manutenzione.

Le proteste erano già arrivate al momento della cerimonia di inaugurazione del sovrappasso e degli ascensori perché, di fatto, a causa della presenza di gradini su entrambe i lati della passerella, non risulta agevole, per disabili e persone con ridotta mobilità o con passeggino, scendere o salire dal lato strada. Occorre insomma arrivare da un percorso molto più complesso e farraginoso e non c’è pedana di sollevamento sulla passerella.

Ora, però, si sono bloccati anche gli impianti per salire e scendere e le lamentele si infiammano ogni giorni di più.