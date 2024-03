Santo Stefano d’Aveto – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del ragazzo di 20 anni che ieri pomeriggio si è schiantato contro un albero sciando fuoripista. Il giovane ha riportato lesioni alla testa e alla spalla ed è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale genovese, in codice rosso, il più grave.

Si tratta dell’ennesimo incidente in fuoripista dopo la morte, su un percorso sci-alpinistico sopra Molini di Triora, nell’imperiese, dell’ex assessore al Turismo di Alassio, Simone Rossi.

Ancora una volta gli esperti ricordano che è pericoloso allontanarsi dai tracciati sicuri delle piste e soprattutto dopo le nevicate abbondanti che possono provocare importati valanghe anche in Liguria.