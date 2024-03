Genova – La Croce Bianca Genovese cerca nuovi volontari soccorritori per “rafforzare” le fila dopo il calo durante la pandemia e lancia un corso di “primo soccorso” che partirà lunedì 8 aprile 2024 alle ore 20:45, presso il Centro Formazione della Croce Bianca Genovese in piazza Palermo 7r.

Si tratta di un nuovo percorso formativo di primo soccorso che mira a formare e abilitare soccorritori volontari per svolgere servizi sanitari a carattere ordinario ed emergenziale presso la Croce Bianca Genovese nelle proprie sedi di Piazza Palermo 25r e Via di Santa Chiara 49r (Carignano).

Il corso, gratuito e della durata di un mese e mezzo circa, si articolerà in due lezioni settimanali (lunedì la parte teorica e giovedì la parte pratica), dalle 20:45 alle 22:45, per un totale di 13 incontri; il programma didattico prevede la trattazione, fra gli altri temi, della rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini, la disostruzione delle vie aeree, il trauma e tutti i presidi sanitari presenti sulle ambulanze.

“Si potrà, fin da subito, iniziare il percorso di tirocinio a bordo dei mezzi di soccorso in qualità di Osservatori, affiancati da personale esperto -dichiara Federico Scacchetti, direttore sanitario della Croce Bianca Genovese- così da poter approfondire la propria formazione sin dalle prime lezioni. Al termine del corso si terrà un esame teorico-pratico che abiliterà a svolgere servizi ordinari e di urgenza in qualità di Secondo Soccorritore. Vogliamo ribadire e sottolineare -prosegue Scacchetti- che tale corso è strutturato e mirato a formare ed impiegare soccorritori volontari nei servizi della nostra Pubblica Assistenza, differentemente dai corsi di primo soccorso rivolti genericamente alla cittadinanza per ampliare le proprie conoscenze.”

La Croce Bianca Genovese effettua annualmente quasi 30.000 servizi, di cui il 30% circa è costituito dall’emergenza sanitaria (tramite la chiamata al 112) e la restante parte dai trasporti sanitari e dai servizi sociali (dialisi, terapie, dimissioni e simili), senza dimenticare l’accoglienza e l’assistenza, settori particolarmente impegnativi specie in quest’ultimo anno.

“Questa mole così imponente di servizi necessita di una quantità di soccorritori e autisti/soccorritori commisurata alle esigenze; la nostra Pubblica Assistenza conta quasi 40 dipendenti nei vari settori, ma logicamente questi non sono sufficienti – spiega Walter Carrubba, presidente della Croce Bianca Genovese. “Questa carenza ci costringe a rifiutare quotidianamente numerose richieste da parte della cittadinanza, pur disponendo di trenta mezzi tra ambulanze e veicoli speciali. Dal periodo Covid, in generale tutte le ‘Croci’ hanno risentito di un notevole calo di vocazioni”, conclude Carrubba.

Per iscriversi al corso si può compilare il form all’indirizzo https://bit.ly/corsocbgaprile2024 o inviare una mail a formazione@crocebianca.it, casella a cui si potranno anche richiedere eventuali ulteriori informazioni.