Genova – Una giovane mamma è stata aggredita e molestata sessualmente da un uomo di 40 anni al quale aveva dato ospitalità per qualche giorno all’interno della sua abitazione. Il fatto è successo mentre la donna aveva in braccio la figlia di pochi mesi, particolare che non ha fermato l’aggressore.

La vittima, dopo aver subito un approccio sessuale ed esser stata schiaffeggiata al suo rifiuto, sarebbe riuscita a fuggire dall’appartamento, richiedendo l’aiuto di alcuni vicini di casa.

Sul posto sono giunti i carabinieri, chiamati dalla stessa donna. Il 40enne è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e di lesioni ed è stato trasferito al carcere di Pontedecimo.