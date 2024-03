Genova – La vicenda delle voci su una presunta trattativa per la cessione del quotidiano Il Secolo XIX continua a suscitare molto clamore e roventi polemiche anche nel mondo politico. In attesa di conferme o smentite ufficiali su presunte cordate di imprenditori Tv e della logistica portuale, “accompagnate” dal presunto interessamento di politici locali, per rilevare la proprietà dello storico quotidiano genovese il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta a esprimere la contrarietà rispetto ad ipotesi di eventuale svendita del patrimonio rappresentato da Il Secolo XIX a tutela dell’indipendenza e della qualità dell’informazione e ad attivarsi presso le sedi competenti per richiedere alla proprietà un piano industriale e un piano di investimenti per Il Secolo XIX e avere chiarezza in merito alle decisioni del Gruppo Gedi, con soluzioni legate a investimenti, capacità, visione che devono essere coerenti con la storia del quotidiano, rigettando soluzioni di basso cabotaggio o filtrate da ingerenze di tipo economico-politico e in contrasto con l’identità e indipendenza della testata.