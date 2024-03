Genova – Apertura straordinaria, sabato 23 marzo del centro del riuso Surpluse di Amiu in via Bologna 110 rosso per una giornata dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare e scoprire nuove ricette creative

Il Centro del Riuso si prepara infatti ad aprire dalle 10 alle 18 per un evento dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare. Una giornata dedicata al “riuso” del cibo con due ospiti d’eccezione: Renata Briano e Maria Paola La Magna.

La food blogger Renata Briano sarà presente durante la mattinata per condividere la sua esperienza nella cucina sostenibile e la sua passione per la cucina tradizionale ligure.

Nel pomeriggio, Maria Paola La Magna, scrittrice e autrice di rubriche online proporrà vari spunti legati alla cucina semplice e veloce con particolare attenzione alla riduzione degli avanzi e agli ingredienti spesso trascurati.

Questo evento, quindi offrirà un’opportunità unica per scoprire i segreti della riduzione degli scarti alimentari e apprendere nuove ricette creative per utilizzare gli avanzi. Convinti che insieme possiamo fare la differenza, passo dopo passo verso una società più consapevole e responsabile: un piatto alla volta.