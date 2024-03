Genova – Erano intervenuti per un dipendente che si era ferito alla mano con una affettatrice ma hanno scoperto delle irregolarità nel rispetto delle norme igieniche ed hanno chiuso il locale.

Gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti in un ristorante della zona tra Brignole e la Foce per controlli legati ad un incidente sul lavoro ma poi, verificando le condizioni del locale, hanno fatto scattare altri controlli da parte degli ispettori della Asl 3 che hanno imposto lo stop al locale sino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igiene.

Tutto è successo in uno storico locale di self service dove era scattata una richiesta di soccorso per un grave incidente ad uno dei dipendenti.

Una volta giunti sul posto, però, gli agenti hanno dato un’occhiata in alcuni locali ed hanno richiesto un ulteriore approfondimento di verifica da parte degli ispettori della ASL.

Non appena i titolari avranno sottoposto il ristorante agli interventi richiesti potranno richiedere una nuova ispezione che deciderà se autorizzare o meno la riapertura.