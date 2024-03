Genova – Stava scappando verso la Francia su un treno il 31enne ricercato a seguito del ferimento a coltellate della compagna, una donna di 40 anni in un appartamento di Pra’, nel ponente genovese.

L’uomo, ricercato dalle forze dell’ordine, è stato individuato a bordo del treno che stava per partire ed è stato arrestato.

Il convoglio era diretto in Francia e forse l’uomo pensava di riuscire a fuggire facendo perdere le proprie tracce ma le forze dell’ordine, intervenute sul luogo del ferimento, hanno fatto scattare il meccanismo di sorveglianza che controlla tutte le stazioni, i pullman, l’aeroporto e i traghetti in caso di persone in fuga e ricercate per gravi motivi.

L’uomo dovrà rispondere di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.