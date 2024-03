Genova – Ancora passeggiate notturne per famigliole di cinghiali. Questa volta il gruppetto di animali è stato segnalato a spasso tra corso Europa e via Isonzo, tra Borgoratti e Sturla.

La famigliola è probabilmente alla ricerca di cibo vicino ai bidoni della spazzatura e per colpa di qualche incivile impara che in città si trova facilmente cibo e non ci sono predatori.

Come consuetudine è scattato l’allarme della polizia locale ed è stato inviato un messaggio di allerta ad automobilisti e motociclisti iscritti all’apposito servizio di GenovAlert, su Telegram e una pattuglia è stata inviata per garantire la sicurezza dei cittadini evitando possibili incidenti.

La presenza di cinghiali in città è ormai una costante ma ancora non ha trovato risposte il “mistero” della scomparsa di tutti i cinghiali che avevano colonizzato il greto del torrente Bisagno, da Prato alla Foce.

Decine e decine di animali che sono spariti nel nulla in poche settimane.

Nel greto sono state recuperate una ventina di carcasse ma del resto degli animali nessuna traccia.

Gli ambientalisti continuano ad indagare chiedendo a chi avesse informazioni di contattare le associazioni o i Media.