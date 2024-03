Liguria – Il Sole 24 Ore ha elaborato anche quest’anno la classifica delle città italiane per indice del clima. Per stilarla, vengono presi in considerazione diversi fattori: tra questi, il numero di giorni freddi e di ondate di calore durante l’anno, i giorni di pioggia, l’umidità media, la presenza di fenomeni estremi e molto altro.

A vincere la medaglia d’oro è la città di Bari, che sale al primo posto scalzando Imperia, classificata seconda davanti a Barletta-Andria-Trani.

Più in basso, ma comunque nella prima metà della classifica, le altre province liguri: Savona si classifica al 23esimo posto, Genova al 43esimo e La Spezia al 52esimo.

Le ultime tre posizioni sono occupate da Pavia, Alessandria e Belluno.