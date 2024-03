Genova – Dopo 9 anni di processo sono stati tutti assolti, con un proscioglimento per prescrizione, i manifestanti arrestati a seguito degli scontri del 26 maggio 2015 per le proteste contro la presenza del leader della Lega Matteo Salvini.

Tutte le persone fermate ed indagate erano accusate di reati come resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti o per essersi celati dietro passamontagna e caschi.

Il corteo che protestava contro la partecipazione di Salvini ad un evento della campagna elettorale di Giovanni Toti, era riuscito ad avvicinarsi al palco del comizio ed era stato respinto dalle forze dell’ordine in assetto anti guerriglia. Ne erano nati scontri a tratti anche violenti che hanno portato all’identificazione e all’arresto di 13 persone oggi prosciolte dalle accuse o per la prescrizione dei reati contestati.