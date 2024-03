Genova – Torna la partita allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e scattano nuovamente i provvedimenti che creano disagi ai residenti del quartiere e non solo.

L’incontro tra Genoa e Frosinone si gioca alle 15 ma dalle ore 8.00 alla Marina Fiera di Genova scatta il divieto di sosta con rimozione forzata area park tifosi ospiti.

Stesso provvedimento ma dalle 9.00 in piazzale Marassi e in via Monnet su entrambi i lati.