Genova – Sono molti i danni e i disagi causati nella notte dalla nuova ondata di maltempo che ha attraversato la Liguria. In gran parte causati dal vento più che dalle abbondanti precipitazioni che comunque hanno causato l’allagamento di diverse strade.

Allagato il sottopasso ferroviario di via Pacoret de Saint Bon a Multedo e via Tea Benedetti e la rotatoria Tenco di recente costruzione a Cornigliano

In via Bobbio a Molassana, all’altezza del civico 150 un albero è caduto sulla carreggiata in direzione mare.

In via delle Fabbriche a Voltri diversi alberi sono stati abbattuti dalle forti raffiche di vento della notte e la strada risulta chiusa all’altezza del civico 85.

Strada chiusa anche in via San Carlo di Cese, sulle alture di Pegli per un palo caduto sulla carreggiata.