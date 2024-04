Genova – Strada Statale 456 “del Turchino” chiusa, in zona Fado, sulle alture di Voltri e Mele, a causa di una frana avvenuta nella notte.

Lo smottamento di terreno ha invaso la carreggiata all’altezza del km 97,000, e la strada è chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Mele.

Sul posto operano dalla scorsa notte i vigili del Fuoco e i tecnici dell’Anas ma le condizioni del tempo, con precipitazioni abbondanti e il terreno imbevuto d’acqua non consentono interventi “risolutivi” ma solo il contenimento della situazione.

Il traffico al passo del Turchino risulta dunque interrotto.