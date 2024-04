La forte perturbazione che sta interessando la Liguria porta ancora instabilità diffusa su tutta la regione, con nuovi (rapidi) transiti di fronti prima di una breve e timida ripresa anticiclonica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 1 Aprile 2024

Dalle prime ore del mattino graduale miglioramento da ovest verso est con schiarite diffuse su Imperiese e Savonese; permarrà comunque instabilità sparsa soprattutto sul centro-levante, con precipitazioni sparse nell’interno.

Segue una brevissima pausa prima di un nuovo peggioramento dal tardo pomeriggio, con precipitazioni sul settore centro-orientale anche a carattere di rovescio temporalesco, a causa del transito di aria fredda in quota.

Venti di scirocco forte durante le ore notturne con raffiche fino a burrasca davanti a Capo Noli e sui crinali esposti del settore centrale.

Nel pomeriggio Libeccio fino a forte in particolare davanti all’Imperiese e al largo.

Mare molto mosso ovunque.

Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie o in lieve diminuzione le massime.

Costa: Min: +11/+14°C – Max: +12/+15°C

Interno: Min: +4/+11°C – Max: +7/+13°C