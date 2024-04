Genova – Curioso salvataggio, nella notte, da parte dei vigili del fuoco che sono stati chiamati a recuperare un grosso cane caduto in mare nel Porto Antico.

L’allarme è partito intorno alle 2,30 quando una persona ha chiamato disperata il centralino dei pompieri chiedendo aiuto per il proprio animale che era caduto in mare tra le barche e non riusciva più a risalire.

Una situazione particolare che non ha smosso più di tanto i vigili del fuoco che hanno subito inviato la sezione sommozzatori.

In breve l’animale è stato individuato e recuperato per essere poi affidato al padrone super agitato e preoccupato.

Resta da capire cosa ci facesse la coppia tra le barche alle 2 di notte ma forse questa è tutta un’altra storia.