Rapallo (Genova) – Molti danni ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, nell’incendio scoppiato in una centralina elettrica di riduzione della potenza avvenuto nella notte vicino alla statale Aurelia.

Gli abitanti della zona sono stati risvegliati da forti rumori, simili a scoppiettii che arrivavano dalla centralina ed hanno chiamato subito i vigili del fuoco e pochi minuti dopo dalla aparecchiatura già si alzava un denso fumo nero e poi alcune fiammate.

I pompieri sono arrivati velocemente ed hanno subito spento il principio di incendio bloccando il diffondersi di un forte odore di bruciato.

Nelle notte sono poi intervenuti i tecnici della rete elettrica che hanno disalimentato la centralina e provveduto alle riparazioni.

In zona sono ancora possibili disagi per l’erogazione della correte elettrica ma il guasto dovrebbe essere risolto velocemente.

Indagini per accertare l’origine del malfunzionamento e del principio di incendio.