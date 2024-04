Genova – Il quartiere di Oregina prepara il suo addio all’edicola della Rotonda. In corso infatti gli ultimi lavori per svuotare il gabbiotto che per decenni è stato uno dei punti di riferimento del quartiere e una delle edicola con la migliore vista panoramica della città.

La costruzione verrà presto smontata e le ultime immagini della presenza storica per il quartiere strappano qualche ricordo nostalgico e persino qualche lacrima sui social.

In moltissimi ricordano di esserci stati con i nonni “a comprare le figurine”, per poi crescere acquistando giornali e riviste e poi ancora le figurine ma per i propri figli. Una ruota che ha girato per decenni e che recentemente si è fermata probabilmente per sempre.

Sempre meno giornali venduti, difficoltà ad offrire servizi alternativi per “restare competitiva” ed alla fine anche questa edicola si è arresa al tempo che passa ed ha chiuso definitivamente i battenti.

Ora verrà smantellata e della storica edicola “da Riunda” non resteranno che i ricordi sempre più pallidi.

(Foto di Davide Toso – Facebook)