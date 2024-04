Pietra Ligure (Savona) – E’ ripreso solo verso le 22 il traffico ferroviario interrotto ieri sera, intorno alle 19,30 a causa di un investimento nella zona di Pietra Ligure.

Per cause ancora da accertare un uomo è stato travolto da un convoglio e per consentire le operazioni di soccorso è stato bloccato il traffico ferroviario sulla linea Genova – Ventimiglia.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santa Corona dove si trova in gravissime condizioni.

In seguito sono iniziati gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o di un tentativo di suicidio.

Pesanti i disagi per chi viaggiava in treno sulla linea.