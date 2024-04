Genova – Il quartiere di Voltri piange la morte di Franco, lo storico barista del Bar Nino e sui social è pioggia di ricordi commossi e di condoglianze per la famiglia.

Tutto il quartiere conosceva Franco, 63 anni, morto in casa per un probabile attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

In tanti lo hanno avuto come amico per anni e anni di colazioni al Bar o anche solo per quattro chiacchiere in allegria con una persona simpatica e originale.

Con lui scompare una figura storica del quartiere e un punto di riferimento per professionalità e cortesia.

(Foto da Facebook)