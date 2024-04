Genova – Un ascensore bloccato e la necessità di far scendere velocemente le famiglie intrappolate all’interno mentre i tecnici effettuavano la riparazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ieri pomeriggio, per liberare l’ascensore esterno all’acquario di Genova che si è bloccato per un guasto improvviso.

I Vigli del Fuoco, per una rapida evacuazione delle persone a bordo, hanno fatto intervenire l’autoscala, che ha funzionato da piattaforma ed ha permesso alle famiglie di poter scendere. Un curioso “fuoriprogramma” per le persone che sono rimaste chiuse all’interno.