Chiavari – Ha avvicinato un facoltoso turista lombardo e lo ha abbracciato fingendo di averlo scambiato per un’altra persona ma, in realtà per derubarlo dell’orologio rolex da 20mila euro.

E’ successo sul lungomare dove, con una tecnica ormai collaudata, una bella e giovane donna ha messo a segno il più classico dei furti con destrezza approfittando dell’imbarazzo dell’uomo e della concitazione del momento.

La giovane ha puntato la vittima dopo averla seguita per un pò e poi si è lanciata verso di lui abbracciandolo come per salutare un vecchio amico.

Pochi istanti e l’uomo si è ritratto confuso e la giovane si è scusata e si è allontanata in fretta.

Il turista ha capito solo troppo tardi che si trattava di una ladra e che si trattava di un trucco per far sparire l’orologio di un certo valore.

L’uomo non si è però arreso ed ha seguito la donna riuscendo nel contempo a chiamare le forze dell’ordine cui ha dato i dati dell’auto su cui era salita.

I carabinieri sono risaliti alla vettura e hanno fermato la donna ed il marito. Lei è stata arrestata mentre per l’uomo è scattato l’obbligo di dimora presso il suo domicilio di Baranzate, nel milanese.

Secondo le prime informazioni la donna non sarebbe nuova a furti di questo tipo e sempre con la stessa metodologia.

A volte finge di proporre rapporti sessuali, altre volte finge di cadere addosso alla vittime ed altre, come in questo caso, finge uno scambio di persona. In ogni caso, in pochi secondi, riesce a sfilare l’orologio di valore senza che la vittima se ne accorga.