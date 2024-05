Genova – Sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause della morte dell’uomo di 59 anni che nella notte è stato trovato morto nella sua abitazione a Pegli, con una coltellata al cuore.

Gli accertamenti sono stati disposti dal magistrato che segue il caso come “atto dovuto” anche se moglie e figlio, che hanno fatto la macabra scoperta, sono concordi nel parlare di “suicidio” e ascoltati hanno ricostruito la vicenda senza tentennamenti e fornendo la stessa versione dei fatti.

Secondo la ricostruzione raccolta dalle forze dell’ordine l’uomo si sarebbe tolto la vita in un momento di sconforto ma in circostanze come queste, con una morte davvero particolare ed apparentemente incredibile, le verifiche medico legali sono più che mai necessarie.

Tutto è avvenuto in un appartamento di piazza Rapisardi a Pegli dove l’uomo avrebbe messo in atto il particolarissimo suicidio. Ascoltati, i vicini di casa hanno escluso una lite o di aver sentito urla o rumori particolari.