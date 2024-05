Genova – Il maxischermo della Regione Liguria di piazza De Ferrari si è illuminato questa sera per celebrare i successi delle campionesse d’Europa Alice e Asia D’Amato agli Europei di Ginnastica artistica 2024 di Rimini

Per le gemelle parole di ringraziamento per l’impegno che hanno messo nel portare i colori della Liguria in Europa.

In particolare la ginnasta genovese Alice D’Amato ha conquistato la medaglia d’oro alle parallele agli Europei di Ginnastica artistica 2024 di Rimini, ottenendo così un altro straordinario risultato dopo l’argento nell’All-Around