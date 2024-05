Sanremo (Imperia) – Momenti di apprensione, questa mattina, nel porto vecchio, per un’auto che è scivolata in mare tra le urla dei presenti. Inizialmente si temeva che a bordo della vettura si trovasse il conducente che, invece, l’aveva parcheggiata per una commissione veloce ma probabilmente dimenticando il freno a mano.

La vettura ha inizia a muoversi lentamente e poi ha preso velocità finendo in mare mentre alcune persone si lanciavano nel tentativo di fermarla.

Subito è scattato l’allarme e sono stati chiamati i vigili del fuoco ma fortunatamente è arrivato il proprietario – un giovane che lavora in un ristorante della zona – rassicurando tutti.

I pompieri hanno recuperato la vettura con una gru ma molto probabilmente non si potrà far nulla per poterla salvare poiché l’acqua di mare è particolarmente aggressiva e la permanenza in acqua potrebbe aver mandato in corto circuito tutto il sistema elettronico.