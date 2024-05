Savona – Invitata ad una cena “con amici” per parlare di una proposta di lavoro si è ritrovata vittima di uno stupro di gruppo. Indagini in corso per ricostruire quanto avvenuto nell’abitazione di un facoltoso imprenditore savonese che avrebbe attirato una giovane con la scusa di un colloquio di lavoro e poi l’avrebbe violentata con un amico.

La vittima ha denunciato alla polizia di essere stata invitata ad una cena “di lavoro” dall’imprenditore che l’ha rassicurata sulla presenza, in casa, di altre persone e che quando è arrivata nell’abitazione si è ritrovata sola con i due uomini che ben presto hanno fatto capire le loro reali intenzioni.

La giovane sarebbe stata abusata dai due per poi riuscire a fuggire e a denunciare quanto avvenuto.

L’imprenditore, un 36enne con precedenti, è stato arrestato e ora le gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Savona stanno raccogliendo elementi per verificare il racconto della donna in attesa che venga ascoltata dal giudice che segue il caso che sentirà anche il presunto violentatore e l’amico, indagato anche lui per stupro di gruppo.