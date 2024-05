Inizio settimana con l’arrivo di una debole goccia fredda in discesa da Nord-Ovest, che porterà qualche piovasco sulla Liguria tra le giornate di oggi e martedì.

A seguire ripresa più decisa dell’alta pressione, ma non mancheranno infiltrazioni più fresche e instabili in quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 6 Maggio 2024

Giornata con nubi basse compatte sul centro della regione, prevalentemente tra Voltrese e Savonese orientale, dove non mancheranno deboli precipitazioni soprattutto al mattino.

Sul resto della regione nuvolosità sparsa, con velature sugli estremi e senza fenomeni di rilievo

Venti moderati a carattere di Scirocco sul Centro-Levante, rinforzi fino a tesi/forti sul settore centrale e relative zone interne. Deboli di direzione variabile sull’Imperiese.

Mare inizialmente poco mosso, in rinforzo a mosso già nel corso della mattinata.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie.

Costa: Min: +12/+16°C – Max: +16/+20°C

Interno: Min: +5/+10°C – Max: +12/+18°C